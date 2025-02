Catania: in via Saturno rifiuti tossici da rimuovere tempestivamente

Lo dico

Scrivo per segnalare (chiedendone l’immediata rimozione) la presenza di una discarica a cielo aperto in via Saturno da più di un mese ormai. È impensabile che in una città dove pago e paghiamo la Tari più alta d’Italia si debba vivere in questo stato di indecenza che oltre che indecoroso è nocivo per la salute umana.

Ho già messo al corrente l’ufficio igiene della presenza di rifiuti tossici (fra i quali anche gomme d’auto e camion che stazionano da settimane).

Prego il sindaco e l’assessore all’ecologia di intervenire con tempestività. Il sito è in via Saturno a Catania.