Lo dico

Ci troviamo zona Fasano di Catania, alberi costretti a sopravvivere in pochissimi centimetri di terra, queste sono aiuole che vanno bene solo per delle siepi. Trascurando anche la manutenzione che non si vede più ne marciapiede ne cordolo della strada .

