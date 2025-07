Catania: inciampa su monopattino abbandonato e cade

Lo dico

Ancora tremante, ho deciso di scrivere per potermi sfogare almeno un po’…Sono appena sopravvissuta ad una caduta rovinosa della quale spero non avrò gravissime conseguenze ma solo lividi ed escoriazioni. Cammino sul marciapiede di via Vittorio Emanuele Orlando più a meno all’altezza del civico 46, faccio lo slalom tra vespe, monopattini e deiezioni di cani ma, purtroppo essendo lievemente impedita a causa di una sciatalgia non riesco ad evitare il cavalletto del monopattino e cado per terra. Mi chiedo, dato che c’è tanta solerzia nel mettere le ganasce alle macchine fuori posto, a multare auto in sosta temporanea davanti il proprio passo carrabile, grandi gesti per un’educazione alla civiltà, non sarebbe utile dare un’occhiata anche a queste vespe a questi monopattini abbandonati sui marciapiedi?

