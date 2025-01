Catania: «La città necessita di manutenzione ordinaria»

Lo dico

La mancanza di svuotamento/manutenzione ordinaria delle caditoie comporta la formazione di laghi che innanzitutto mettono in difficoltà le persone su sedia a rotelle! Ma non solo loro. Questa mancanza si riscontra sempre in via Plebiscito e nella maggior parte del centro di Catania. Spendere due milioni per il concerto di Capodanno e non spendere per la manutenzione ordinaria della città, che diventa un fiume in piena con le piogge torrenziali, rappresenta un vero delitto.