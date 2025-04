Catania: «La città non è giungla»

Lo dico

Via Luigi Pirandello altezza civico 22, questa è la situazione ad oggi. Per il sindaco l’importante è dare una pulita dove passa la suocera (il centro) così da far vedere ai turisti quanto è “ pulita “ la città, il resto poiché non è centro si può lasciare per mesi/ anni nel degrado più assoluto tanto lì i turisti non andranno mai. Noi paghiamo le tasse come quelli del centro per cui la pulizia straordinaria, visto che l’ordinaria non viene neanche minimamente applicata DEVE ESSERE FATTA. Mi auguro che finalmente il sindaco e l’assessore al ramo capiscano che la città non è giungla ma luogo civile dove abitare.

