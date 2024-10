Lo dico

Catania Piazza Cavour (ù Buggu). La Dea Cerere torna a risplendere, peccato per la falce mancante e per alcune panchine malmesse e pericolose. Nel corso degli anni, la fontana, è stata vandalizzata e disprezzata: nella mano chiusa si trovava il falcetto agricolo che anni fa fu spezzato e non più ripristinato

