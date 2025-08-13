Catania: la discarica di via Vagliasindi è stata “congelata” e lasciata a futura memoria

Lo dico

E’ successo alcuni giorni addietro alla fine nella stradella (in continuità con la via Vagliasindi) lunga poche decine di metri che incrocia la via dei Salesiani. Da diversi anni quest’area che decliva in una “campagna” è sempre stata una immonda discarica, con tutte le conseguenti condizioni igienico-sanitarie: c’è di tutto riguardo la rappresentazione dei rifiuti ingombranti.Ebbene la stradella ( che è privata) è stata chiusa – dagli addetti comunali- posizionando tre grandi blocchi di cemento. Intervento certamente utile per ” sbarrare” la strada agli sporcaccioni. Il dato incredibile, però, è rappresentato dal fatto che la discarica non è stata svuotata e pulita! Quindi, le articolate spazzature sono rimaste ” congelate” a futura memoria dei cittadini e del Comune…..dalla serie “le incredibili vicende che succedono a Catania”.