Catania: «La frazione di Vaccarizzo dimenticata da anni»

Lo dico

In questo video vogliamo far presente all’amministrazione comunale e all’ente che provvede alle pulizie delle strade e alla raccolta dell’immondizia, che Vaccarizzo, frazione in provincia di Catania, è dimenticata da tantissimo tempo, si stanno creando delle immense famiglie di topi. Topi grossi che molte volte hanno invaso anche le case circostanti, l’ente che dovrebbe pulire questa immondizia non provvede a risolvere il problema. Dopo tantissime segnalazioni fatte dal comitato civico problemi Vaccarizzo, Francesco Dimattia e Rosaria Zumbo, gli assessori che hanno votato per mettere delle telecamere di sorveglianza che ancora non sono state installate e sono passati già quattro anni. Tantissimo tempo fa il consigliere comunale Giovanni Petralia ha proposto questa mozione per mettere delle telecamere in vari punti di Vaccarizzo per denunciare chi butta l’immondizia ma con tutto ciò che costui è diventato anche assessore all’urbanistica non si è provveduto ancora a queste telecamere e a tutto il resto. Noi comitato problemi Vaccarizzo siamo stanchi di questi soprusi che il comune sta facendo nei confronti della popolazione di Vaccarizzo e non provvede a fare il proprio dovere nei confronti dei cittadini.

Comitato civico problemi Vaccarizzo

Francesco Dimattia e Rosaria Zumbo

