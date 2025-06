Catania. Largo Santo Mazzarino, tra alberelli caduti e degrado: urge bonifica per sicurezza e decoro

Lo dico

In Largo Santo Mazzarino, ormai da diverso tempo, si segnala la presenza di due alberelli caduti che giacciono a terra, deturpando il decoro dell’area. Oltre a questo spiacevole inconveniente, sarebbe opportuno cogliere l’occasione per procedere a un taglio delle erbacce ormai seccate che crescono rigogliose. La presenza di panchine invita alla sosta e al relax, ma lo stato attuale del verde non ne permette una piena fruizione. Inoltre, la vicinanza di una scuola rende ancora più urgente un intervento di ripristino e manutenzione, sia per la sicurezza dei passanti, in particolare i bambini, sia per garantire un ambiente più curato e salubre. Si allega la foto degli alberelli per una migliore comprensione della situazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA