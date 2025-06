Catania: lo sdegno di una cittadina obbligata a vivere nel degrado in pieno centro

Lo dico

I senzatetto che stazionano sotto i portici di Via Pietro Toselli angolo Via Aloi. Queste vie sono a ridosso di Viale XX settembre di Catania, ossia in uno dei migliori quartieri di Catania.

Ma ahimè sono strade in totale abbandono sia per la mancata pulizia sia per i miasmi insopportabili dovuti ai bisogni degli animali e degli umani. Con il caldo è impossibile aprire le finestre al terzo piano per i cattivi odori.

ll numero ovviamente cresce durante le ore serali e notturne.