Catania: lo spot sociale sul bullismo dell’𝗜.𝗢.𝗦. 𝗠𝘂𝘀𝗰𝗼 𝘁𝗿𝗶𝗼𝗻𝗳𝗮 𝗮𝗹 𝗠𝗮𝗿𝗮𝗻𝗼 𝗥𝗮𝗴𝗮𝘇𝘇𝗶 𝗦𝗽𝗼𝘁 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹

Lo dico

Dopo il successo dell’anno scorso con โ€œNon รจ amoreโ€, spot contro la violenza sulle donne, quest’anno รจ “๐—ก๐—ผ๐—ป ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ๐—ป ๐˜€๐—ถ๐—น๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ถ๐—ผ”, lo spot sociale sul bullismo, a conquistare il favore della giuria.Realizzato grazie a un ๐—ฐ๐—ผ๐—ฟ๐˜€๐—ผ ๐—ฃ๐—ข๐—ก, il progetto ha coinvolto venti studenti della scuola secondaria di primo grado, guidati con grande impegno e sensibilitร dalle docenti ๐—ฆ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐—ฎ ๐—š๐—ถ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ฎ ๐—ฒ ๐—–๐—น๐—ฎ๐˜‚๐—ฑ๐—ถ๐—ฎ ๐—จ๐—ฟ๐˜‡๐—ถฬ€. Lo spot โ€œNon restare in silenzioโ€ affronta il tema del bullismo dal punto di vista della vittima, raccontando l’isolamento e la paura di chi subisce e invitando gli spettatori a non restare indifferenti.ยซรˆ una grande gioia per noi – ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ต๐—ถ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ถ๐—น ๐—ฑ๐—ถ๐—ฟ๐—ถ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐˜€๐—ฐ๐—ผ๐—น๐—ฎ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ผ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ณ. ๐— ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ผ ๐— ๐—ฎ๐—ป๐—ด๐—ฎ๐—ป๐—ผ โ€“ che il video dei nostri alunni abbia vinto anche quest’anno. Ci dimostra che i progetti extracurriculari, fatti con competenza e passione, sono occasioni per fare vivere agli studenti esperienze di qualitร , e gli permettono di essere protagonisti, con la creativitร e con l’attenzione ad argomenti importanti. Siamo riconoscenti al Marano Spot Festival perchรฉ ogni anno crea un’occasione di riflessione per i giovani, di dialogo ed apertura culturale, mettendo a confronto giovani di tutto il mondo.โ€L’ edizione di quest’ anno del Marano Ragazzi Spot Festival ha avuto come tema portante quello dei “CONFINI” “che – come dichiarato dalla Prof.ssa Urzรฌ -in una scuola di periferia come la nostra, con il nostro lavoro quotidiano, superiamo ogni giorno”.Il giovanissimo Federico, protagonista dello spot, felice, ringrazia, sottolineando che questo premio gli sembra ancora un sognoโ€ฆ.Questo premio si aggiunge a una serie di riconoscimenti recenti ottenuti dallโ€™istituto “Musco” in vari festival di cortometraggi, confermando la qualitร dei progetti realizzati dai nostri studenti e docenti in questo campo.

nella foto: le docenti Claudia Urzรฌ e Sonia Giardina con Federico, lo studente protagonista dello spot “Non restare in silenzio”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA