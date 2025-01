Catania: «Ma il cittadino è obbligato ad avere l’app Easypark?»

Lo dico

Sono un abitante di via Dottor Consoli a Catania. Vorrei segnalare un disservizio esistente almeno da prima di Natale 2024 che consiste nel fatto fatto i parcometri della mia zona sono quasi tutti vandalizzati e non funzionanti. Gli unici 2 che funzionano sono quello ad angolo tra via Lago di Nicito con via Rocca Romana e quello di via Mogadiscio di fronte l’ospedale Garibaldi vecchio. Non ritengo giusto subire una contravvenzione se i parcometri non sono funzionanti e sentirmi rispondere dagli ausiliari del traffico che bisogna avere l’app Easypark…ma il cittadino è obbligato ad avere Easypark? E chi ha difficoltà tecnologiche che fa? Mi auguro che il problema venga risolto al più presto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA