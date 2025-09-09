Lo dico
Catania. Mancata rimozione scerbatura e degrado in Via Fiume
Vorrei portare alla vostra attenzione lo stato in cui versa Via Fiume, in particolare il tratto che va dall’entrata di Via Acireale fino al cavalcavia che conduce alla stazione ferroviaria di Ognina.
La situazione è a dir poco deplorevole. Ci si interroga sul motivo per cui, una volta effettuata la scerbatura, non si provveda immediatamente alla rimozione dei detriti, che vengono invece lasciati per strada o sui marciapiedi. Sembra che non venga mai eseguito un lavoro a regola d’arte. Sarebbe auspicabile un intervento che risolva definitivamente questo problema, ripristinando il decoro dell’area.
