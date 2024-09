Catania: marciapiede impraticabile in via Imperia

Lo dico

Pubblico per l’ennesima volta la foto del marciapiede di Via Imperia, impraticabile per i pedoni costretti a camminare in strada per colpa del verde strabordante e dai cartelli divelti. Nei giorni di pioggia e con ombrello aperto la situazione peggiora e camminando per strada si rischia oltre ad essere investiti anche un bagno dalle macchine. Spero che qualcuno si svegli e faccia ciò che deve.

