Catania: materasso abbandonato da mesi sul marciapiede

Lo dico

Il Comitato Vulcania risegnala e risollecita agli organi preposti interventi di bonifica nel quartiere Borgo-Sanzio. L’inciviltà regna sempre sovrana, materasso abbandonato da oltre due mesi in Via La Spezia, angolo Via Imperia. Tra i residenti c’è chi sostiene di non poter aprire le finestra o il balcone della propria abitazione a causa del cattivo odore. Se c’è una cosa che un giornale ancora non è in grado di fare è quella di trasmettere ai propri lettori, insieme con le notizie, anche i profumi o gli odori collegati. Ebbene, mai come in questo caso si tratta di un limite gradito. Chiediamo all’Amministrazione comunale interventi tempestivi di bonifica nella zona su menzionata.

