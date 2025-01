Catania: micro discarica da 5 mesi a San Cristoforo

Lo dico

Abbiamo segnalato alla Gema la presenza di questa micro discarica, in Via Ragonese 1-3 a Catania, da circa 5 mesi e che, da almeno 3 settimane, nessun operatore su strada è stato visto in zona…Evidentemente, aldilà delle chiacchiere di circostanza sul suo recupero socio-economico, si tratterà della solita considerazione per il ‘reietto’ quartiere S. Cristoforo…Si allega foto. Grazie per l’attenzione.

Antonio Nappi

