Catania: muretti fatiscenti nelle case popolari di via Aurora

All’esterno delle case popolari di via Aurora 10 i muretti condominiali sono fatiscenti, ferri di sostegno sono esposti, il pericolo di crollo è tangibile. Il pomeriggio su questa passerella giocano decine di bimbi che rischiano di farsi male seriamente; uno di questi muretti è pure crollato. L’istituto case popolari non fa nulla per ripristinare i danni. Aiutateci prima che succeda l’irreparabile

