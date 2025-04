Catania: nasce il comitato CittadinanzAttiva Barriera

Lo dico

Un gruppo di abitanti nel quartiere di Barriera ha deciso di autorganizzarsi costituendo un “comitato popolare” denominato “CittadinanzAttivaBarriera”.“A giorni – si legge in una nota – convocheremo in piazza del Carmelo una conferenza stampa per ufficializzare e presentare “Città dinanzAttivaBarriera”, un comitato popolare di lotta per dare voce agli abitanti di Barriera ignorati e oppressi dalle istituzioni comunali”.“Il nostro quartiere – continua la nota- è stato abbandonato a se stesso dall’amministrazione comunale, da Bianco all’attuale sindaco Trantino”.

“L’unica presenza costante del Comune a Barriera sono le bollette salate della Tari!”