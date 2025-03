Catania nel degrado tra rifiuti e buche…

Lo dico

Quasi in tutta la città la spazzatura sta diventando un’emergenza, non solo per i cittadini incivili, ma anche perché la società della raccolta rifiuti non provvede come si deve. In molti punti del centro storico non la raccolgono se non dopo alcuni giorni in cui la differenziata si mischia a quella dei giorni precedenti. Ma non si tratta della sola emergenza rifiuti, ma parliamo anche delle buche in città che si stanno allargando a vista d’occhio diventando delle voragini. Approfitto di questo post per dare una mia testimonianza di ieri notte, mentre rientravo a casa tornando dal lavoro in vespino, (non posso usare l’auto perché avendo chiuso la piazza Federico di Svevia, la notte non trovo più posto nei pressi della mia casa) quasi all’uscita della strada (non illuminata) che dall’aeroporto arriva dove c’è il faro, pur avendo memorizzato la posizione di tutte le buche , c’è n’era una nuova “pericolosissima” che non sapevo e nel buio anche perché il faretto della vespa è un lumino nelle tenebre, vi sono precipitato dentro e solo a malapena e direi fortuna non sono caduto mentre sopraggiungeva un tir. Non si può rischiare la vita per portare il pane a casa, se mi fosse successo qualcosa, sarei un’altra vittima della strada, no, non lo posso accettare e ingiusto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA