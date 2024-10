Lo dico

Mi chiedo perché via Federico De Roberto è stata abbandonata dalla nostra amministrazione?… Auto parcheggiate sul marciapiede, passi carrabile e parcheggi per disabili occupati con biglietti sul cruscotto che indicano: “Sono del negozio”… o “Chiamare al”… I signori della sostare che passano leggono e non fanno nulla.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA