Catania: «Oasi del Simeto…qui la natura è protetta»

Lo dico

Vorrei segnalare che a Catania in Via San Francesco La Rena, nel tratto che va dal civico 1 al civico 75 circa, ci troviamo in Riserva naturale Oasi del Simeto, le discariche di rifiuti e oggetti di arredamento stanno prendendo il sopravvento sulla viabilità.

Premetto che lungo questa strada ci sono i cartelli che dicono “Oasi del Simeto – qui la natura è protetta”

Oltre ai problemi di decenza, di igiene e di viabilità ci sono anche problemi di sicurezza visto che molto spesso questa zona è stata interessata da incendi di vaste proporzioni

