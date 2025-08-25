Catania: “Ogni giorno, per 22 ore al giorno viviamo con i rifiuti”

Lo dico

Ci troviamo ad avere forti disagi, sacchi dei rifiuti (anche di ristoranti) sotto casa dalle 8 del mattino sino alle 6 del giorno seguente (ora in cui vengono ritirati), praticamente viviamo 22 h con i rifiuti conferiti davanti l’ingresso di casa e sotto i balconi, siamo stati costretti a fare una disinfestazione extra in casa. Siamo al Boggio Lera, pieno centro storico, sezione Municipio, paghiamo 700 € circa di TARI, non è mai stata pulita la strada. Denuncerò ovunque l’attuale situazione, questo sistema non va bene.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA