Lo dico

Da più di 10 giorni, in via Plebiscito 354, c’è un tubo rotto che perde acqua. L’ho segnalato diverse volte alla SIDRA. Ma ancora oggi 7 ottobre alle ore 16, nessuno è intervenuto per provvedere ad aggiustarlo. Con il problema che si ha della mancanza d’acqua doveva essere riparato subito.Sotto c’è una caditoia, dove l’acqua in parte si perde

