Catania: Piazza Nettuno rovinata da antiestetiche installazioni

Lo dico

Le installazioni sul lato sud-ovest di Piazza Nettuno, sono talmente brutte e strampalate nella disposizione planimetrica da risultare, anche per chi non si intende di design e progettazione architettonica, un pugno nello stomaco. Tre box di nessuna qualità estetica, morfologicamente contrastanti, disposti alla rinfusa senza alcuna attenzione e intenzione compositiva, deturpano questa frequentata piazza del lungomare catanese. Dei tre manufatti il contenitore più grande, vetrato a struttura metallica, che forse doveva fungere da deposito per biciclette a noleggio, oggi si sta degradando senza essere mai entrato in funzione.

Un contenitore più piccolo, lì accanto, doveva fungere da raccoglitore di rifiuti in plastica, credo anch’esso in disuso. Il terzo “trabiccolo” funge da distributore di acqua potabile.

In realtà a degradare questa piazza, che qualcuno definisce ancora uno dei “salotti buoni” della città, non sono solo questi brutti oggetti. Vi concorrono le tante buche sparse sulla pavimentazione, segnalate già più volte in questa rubrica, ma che restano imperterrite a bella mostra a conferire la solita immagine di sciatteria all’intero contesto. Le mattonelle di rivestimento delle pavimentazioni, non sufficientemente resistenti e spessorate, si frantumano evidentemente sotto il peso degli automezzi impiegati per la pulizia meccanica delle superfici. I risultati sono in quelle buche sparse dappertutto.