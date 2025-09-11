Catania, Piazza Santa Marta: primi segnali di degrado ad un mese dall’inaugurazione

Lo dico

A distanza di un solo mese dalla sua inaugurazione, Piazza Santa Marta a Catania presenta già evidenti segnali di degrado. Quello che avrebbe dovuto essere un nuovo fiore all’occhiello per la città e un punto di ritrovo riqualificato per i cittadini, mostra purtroppo i primi segni di abbandono. Si notano aree sporche, possibili danneggiamenti agli arredi urbani o alla pavimentazione, e una generale mancanza di cura che stride con la recente apertura. Questa rapida decadenza solleva interrogativi sulla sostenibilità dei progetti di riqualificazione e sulla tempestività degli interventi di manutenzione necessari per preservare gli spazi pubblici nel tempo. È fondamentale che le autorità competenti prendano atto di questa situazione e agiscano prontamente per ripristinare il decoro della piazza e garantire che gli investimenti fatti non vadano perduti a causa della noncuranza.

