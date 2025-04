Catania piena di rifiuti: «Chi vede questo scempio ne approfitta…»

Lo dico

Molti dei grandi poeti filosofi contemporanei e non provengono proprio dalla nostra Catania. Forse nel 700 essere catanese era un orgoglio, oggi dire di essere catanese si accomuna ad essere solo dei “munnizzari” e a dir poco le istituzioni ci hanno ridotto ad adattarci ai topi e ai più poveri di diventare come loro….la giunta comunale non ha fatto un bel niente per ridonarci un po’ di dignità, neanche ha provato a rimettere i cassonetti (perchè si era più puliti prima), ha pensato bene di spendere i soldi dei contribuenti a piste ciclabili …(pericolosissime oltretutto per il dislivello col manto stradale, senza nessuna protezione laterale….Non voglio fare un elenco delle cose che non vanno ma sono solo un cittadino da 50 anni residente a Catania che non dovrebbe vergognarsi di dire di essere catanese.

Nelle foto via Aurora

Questa è via Alogna (Catania ) oggi, a chi devo rivolgermi per la pulizia? Le persone di altre zone che vedono questo scempio approfittano per peggiorare la situazione. Le epidemie aspettano queste condizioni.

