Catania, Piscina Nesima: marciapiede invaso da erbacce, pedoni a rischio

Lo dico

La piscina di Nesima a Catania, situata in viale Nitta, presenta un grave problema di incuria esterna. Quello che dovrebbe essere un marciapiede, essenziale per garantire un transito sicuro ai pedoni, è completamente ricoperto da erbacce e piante non potate.

Questa negligenza rende di fatto impossibile l’accesso ai pedoni, costringendoli a camminare sulla strada e mettendo a rischio la loro sicurezza. È urgente un intervento di ripristino e manutenzione per rendere nuovamente fruibile l’area esterna della piscina.

