Catania: pneumatico esplode per la terza volta al viale Jonio

Lo dico

Segnalo le pessime condizioni del manto stradale di viale Jonio. E’ la terza volta in un mese che, ahimè, le gomme della mia auto esplodono entrando entra dentro queste voragini, pur andando a velocità moderata. Io non voto più per la città di Catania, perché non vedo il motivo di sostenere un sindaco al quale non importa ne dei cittadini ne delle spese che devono affrontare per ovviare ai danni causati dalla città stessa. Indignata e sconcertata. Tornare da lavoro e dover sostituire per l’ennesima volta la ruota è vomitevole

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA