Catania. “Ponte Primosole al buio: la rotonda scompare di notte”

Lo dico

Il ponte Primosole e la rotonda successiva sono per metà al buio: molti lampioni sono spenti, lasciando ampi tratti senza illuminazione. La scarsa visibilità mette a rischio automobilisti, ciclisti e pedoni, soprattutto nelle ore serali.

I residenti segnalano disagi e chiedono un intervento urgente da parte del Comune. “Sembra di guidare nel nulla”, dice un cittadino. La zona resta pericolosa finché non verrà ripristinata l’illuminazione.

