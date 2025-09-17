Lo dico
Catania. “Ponte Primosole al buio: la rotonda scompare di notte”
Il ponte Primosole e la rotonda successiva sono per metà al buio: molti lampioni sono spenti, lasciando ampi tratti senza illuminazione. La scarsa visibilità mette a rischio automobilisti, ciclisti e pedoni, soprattutto nelle ore serali.
I residenti segnalano disagi e chiedono un intervento urgente da parte del Comune. “Sembra di guidare nel nulla”, dice un cittadino. La zona resta pericolosa finché non verrà ripristinata l’illuminazione.
