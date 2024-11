Catania: «Prenotare il ritiro di rifiuti è impossibile»

Lo dico

Si parla tanto del problema dei rifiuti a Catania.È una settimana che tento di chiamare il numero indicato dall’oasi ecologica di viale Tirreno, per prenotare il ritiro di rifiuti ingombranti. Non rispondono a nessuna ora. Si attacca immediatamente la segreteria telefonica. Gli uffici preposti al comune (ci mancherebbe!!) non rispondono a nessuna ora.Cosa si deve fare??…..buttarli per la strada , non potendoli conferire personalmente all’oasi ecologica, visto la tipologia di rifiuto??Tantissimi complimenti! per il controllo dei servizi offerti al cittadino, che, se non fruibili, non ci vuole molto a capirlo, non servono a niente e per la disponibilità offerta nel contattare chi di dovere al Comune.Ma se anche chi , avendo un minimo di senso civico, volesse dare il proprio contributo a mantenere la città pulita, non è messo nelle condizioni di poterlo fare, come pensa di cambiare , o solo migliorare, la città la nuova amministrazione???Un cittadino che si vergogna della città in cui vive e ormai senza speranza…. come tanti altri.

