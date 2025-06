Catania: presenza di spazzatura abbandonata nel territorio di Ragalna

Lo dico

Carissimo sindaco di Ragalna, sono sempre la villeggiante di via Luigi Capuana.Ragalna sempre accogliente, ma devo segnalare la presenza di spazzatura abbandonata in via Antonino Moschetto e ancora una volta via Luigi Capuana, sporca e con i marciapiedi invasi da sterpaglie… Mi spiace disturbare, ma trovo un vero danno di immagine alla cittadina che sempre più acquista appeal turistico e ambientale.

Antonella La Rocca

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA