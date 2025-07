Catania: processione del Corpus Domini ostacolata da auto parcheggiate

Lo dico

È con profondo dolore e rammarico che mi trovo a dover segnalare un episodio avvenuto nella nostra città. Il 22 Giugno scorso, in occasione della Solennità del Corpus Domini, si è tenuta nel pomeriggio la tradizionale Processione religiosa che da Piazza Duomo avrebbe dovuto snodarsi lungo via Garibaldi sino al Fortino. Tuttavia, ciò che si è presentato agli occhi dei partecipanti e dei fedeli è stato uno scenario di inaspettata ostruzione. Sebbene in occasione di eventi laici come concerti, spettacoli o partite di calcio, le autorità preposte dimostrino prontezza nel rimuovere i veicoli che ostacolano lo svolgimento delle manifestazioni, lo stesso non è purtroppo avvenuto per la Processione del Corpus Domini. La via Garibaldi, a partire da Piazza Mazzini, si è rivelata essere una lunga e ininterrotta fila di macchine posteggiate, rendendo di fatto difficoltoso e in alcuni tratti quasi impossibile il regolare svolgimento del corteo religioso. Questa situazione solleva interrogativi legittimi e dolorosi: perché questa disparità di trattamento? Perché una manifestazione di profondo significato spirituale e culturale per la nostra comunità non ha goduto della stessa attenzione e rispetto riservati ad altri eventi? Questo episodio non è solo una questione di logistica o di mancata pianificazione; è un segnale preoccupante di quella che potrebbe essere percepita come una mancanza di rispetto nei confronti delle tradizioni religiose e del sentire comune dei cittadini credenti. Chiedo pertanto un chiarimento sul motivo di questa negligenza e un impegno concreto affinché situazioni simili non si ripetano. La Processione del Corpus Domini è un momento di fede e aggregazione che merita la massima considerazione e tutela da parte di tutti.