Lo dico

In merito alla segnalazione ricevuta e pubblicata due giorni addietro su carcasse e rifiuti in via Ota, informiamo che il disservizio è stato prestamente risolto. Mi preme ringraziare per aver ottemperato allo sgombero dei rifiuti, credo di non aver agito da contestatore ma da contribuente che desidera il bene della propria città.

Enrico Tosto

