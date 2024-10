Catania: protesta per la mancata pulizia di via Giannotta

Lo dico

La pulizia straordinaria che si doveva fare stanotte in via N. Giannotta, non è stata fatta!Così si danno solo disagi a noi abitanti del posto!Perché non viene rispettato questo servizio straordinario e urgente?Non parliamo della mancanza di strisce pedonali e segnaletica nei vari incroci dello STOP…importantissimo….rendendo le strade pericolose ogni giorno!Nonostante le varie segnalazioni fatte ai Consiglieri di quartiere, non si muove niente!

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA