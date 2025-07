Catania: pulizia parziale nella piazzetta di Canalicchio

Lo dico

Sono un frequentatore abituale della piazzetta del Canalicchio. Abbiamo più volte fatto presente a chi di dovere lo stato di abbandono della stessa e tutte le volte ci hanno garantito la pulizia generale della stessa. Ad onor del vero una pulizia di tanto in tanto viene effettuata ma i sedili con le feci delle colombe rinsecchite dal tempo sono li in bella mostra. Le foto che vi sto allegando sono in tempo reale dopo la pulizia accurata effettuata questa notte.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA