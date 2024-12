Lo dico

Solita storia al mercatino delle pulci di San Giuseppe la Rena, ex mercato ortofrutticolo. Adesso siamo proprio arrivati al limite: anche il fuoco per bruciare tutto il ciarpame che viene lasciato alla fine giornata. Siamo stanchi di questo schifo, provvedete per favore; è una vergogna!

