Lo dico

Ci troviamo in Via al Tondo Gioeni, parallela di viale Odorico da Pordenone, circonvallazione di Catania; da mesi la scivola per disabili non è percorribile a causa del terreno fangoso dovuto alla piogge. La rampa è stata transennata, si spera che si possa fruire nuovamente dell’accesso quanto prima

