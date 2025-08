Catania, rifiuti abbandonati in Via Borgetti

Lo dico

Ci scrivono. ” Vi invio, in allegato, alcune immagini scattate in via Borgetti, all’altezza del civico 20, dalle quali si evince chiaramente lo stato di degrado in cui versa l’area. Desidero segnalare che, purtroppo, dall’inizio dell’anno in corso non abbiamo mai assistito al servizio di spazzamento in questa zona. Questa situazione di abbandono e scarsa igiene si estende purtroppo anche alle vie limitrofe.”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA