Lo dico

Ancora rifiuti ingombranti a cielo aperto in centro abitato. Ci troviamo in piazza Montessori, sono stati abbandonati sul marciapiede e sostano lì da circa un mese, i resti di un vecchio divano. Viviamo un continuo disagio a causa di chi continua a disfarsi in maniera spiccia di questo tipo di rifiuti ingombranti. C’è qualcuno che si può interessare a togliergli?

