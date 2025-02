Lo dico

Questo scempio di trova in Piazza Ettore Majorana (piazza Umberto per i catanesi).Una piazza abbandonata dove i rifiuti stazionano sotto gli alberi della piazza per giorni…settimane…mesi.Rifiuti speciali abbandonati…La 3 Municipalità…non sa nulla…il sindaco che cammina per le vie di Catania…perché non allunga il passo verso quella zona???È una vergogna…

