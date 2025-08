Lo dico

Ci segnalano: “Dopo un lungo periodo di disagi e lamentele, la tanto discussa pedana in legno di via Monfalcone, che si estendeva per ben 25 metri, è stata finalmente rimossa. Questa notizia è stata accolta con grande sollievo e soddisfazione dai residenti della zona, i quali avevano più volte segnalato l’inutilità e la pericolosità di tale struttura.”

