Lo dico

Finalmente la via di Sangiuliano ha ricevuto la cura dei giardinieri, anche se si dovrebbe piantumare qualche siepe mancante ma va bene così, invece ci vorrebbero dei cestini sia per i rifiuti che per le deiezioni dei tanti cani che vengono portati a passeggiare.

