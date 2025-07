Catania: rogo di copertoni a San Giovanni Galermo

Lo dico

A San Giovanni Galermo si assiste quotidianamente al rogo di copertoni, un fenomeno che desta profonda preoccupazione tra i residenti. La puzza acre e il fumo denso e nero invadono l’aria, rendendo difficile respirare e creando un ambiente insalubre per tutti, specialmente per i bambini e gli anziani. Oltre ai disagi immediati, il rogo di questi materiali rilascia nell’atmosfera sostanze tossiche e inquinanti, con gravi conseguenze per la salute pubblica e per l’ambiente. È urgente che il sindaco Trantino intervenga con decisione per porre fine a questa pratica illegale e dannosa, adottando misure concrete per identificare i responsabili e ripristinare la legalità e la vivibilità nel quartiere.

