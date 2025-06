Catania: rustico abbandonato diventa discarica

Lo dico

La situazione in Via Fondaco è diventata insostenibile. Un rustico abbandonato si è trasformato in una vera e propria discarica a cielo aperto. Il fetore nauseabondo che si propaga nell’aria è quasi insopportabile, un mix pestilenziale di rifiuti indifferenziati, calcinacci e detriti di ogni genere. Ma il quadro è reso ancora più raccapricciante dalla presenza di carcasse di animali, ormai in avanzato stato di decomposizione, che giacciono tra i cumuli di spazzatura. Una scena desolante e pericolosa, che non solo deturpa il paesaggio, ma rappresenta anche un serio rischio igienico-sanitario per la comunità.

