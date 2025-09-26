Catania: «Sagrato con parcheggio incluso»

Lo dico

A Catania succede anche questo: il sagrato della Chiesa di San Placido trasformato in parcheggio VIP. Altro che zona pedonale o luogo sacro, qui si sosta con disinvoltura davanti alla facciata barocca, magari giusto il tempo di un caffè o una commissione veloce. Del resto, perché rispettare un monumento storico quando si può avere il posto auto con vista altare? Evidentemente, tra divieti ignorati e controlli fantasma, l’inciviltà ha trovato il suo posto fisso. Letteralmente.

