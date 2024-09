Catania: San Cristoforo. Ex mercatino: «Lo spettacolo parla da sé»

Lo dico

Non c’è niente da dire, lo spettacolo parla da sé…in Via Zuccarello, strada che collega via Iuvara con via Belfiore. È sempre e da sempre in uno stato pietoso. È una discarica a cielo aperto.

Per passare bisogna mettersi la maschera antigas. Rimettere i grandi e grossi cassonetti di una volta sarebbe meglio. Girando a piedi per Catania, come spesso faccio io, possiamo constatare che la città è diventata un immondezzaio. Solamente il centro viene pulito e disinfettato. Il resto compresi i marciapiedi, niente. L’importante è fare opere grandi come togliere in via Dusmet gli archi. Perdonatemi lo sfogo.

