Catania: scempio a pochi passi dall’ospedale

Lo dico

Non è ammissibile anche se ci troviamo in periferia guardate questo scempio… esattamente davanti le palazzine nuove di viale Moncada a pochi passi dall’Ospedale San Marco, montagne di rifiuti, di mobilia… chiediamo le telecamere di sorveglianza… ogni giorno malgrado fanno un grande lavoro gli operatori ecologici non basta, purtroppo, perché la gente è incivile non ha senso civico e per questo chiedono tutti i residenti le telecamere e nella stessa aerea del degrado c’è la scuola Fontanarossa. Spero possono rimuovere quei cumuli di spazzatura compreso purtroppo di mobilia. Salvate non dico tutta Catania ma una buona parte!

