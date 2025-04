Catania: scia di immondizia in corso dei Mille

Lo dico

E’ una vecchia storia, da anni in corso dei Mille vengono abbandonati materiali di scarto di lavori di edilizia, e materassi oltre ai rifiuti comuni, che si accumulano e sostano per mesi… Da più di un mese siamo in queste condizioni. Nei pressi un edificio scolastico e un ospizio. Toglie posti auto ai residenti ed insiste sempre il pericolo che qualche sconsiderato dia fuoco al tutto come è successo in passato .

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA