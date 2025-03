Catania: semafori troppo rapidi in alcune vie del centro

Lo dico

Sono un cittadino catanese che spesso usa l’auto per andare al lavoro e vorrei segnalare che ai semafori di piazza Roma e all’incrocio tra via Imbriani e via Monserrato si creano ingorghi incredibili e si resta bloccati, in particolare in quello di piazza Roma dove il semaforo diventa verde-giallo-rosso almeno 3 volte consecutive e si rimane bloccati per tutto il tempo. Suggerirei di introdurre la presenza fisica dei vigili urbani in prossimità dei semafori per evitare questi ingorghi incredibili (anziché fare solo multe….) in quanto la presenza umana è in ogni caso superiore a qualunque telecamera “intelligente” che poi intelligente non lo è affatto se utilizzata per multare chi si trova sotto il semaforo che è diventato rosso ma è impossibilitato ad andare avanti o indietro perché è bloccato. Suggerirei inoltre di inserire nei semafori i secondi di verde mancanti (cosa che ho visto in cittadine come Altamura e Lecce) in modo tale che se mancano oramai pochissimi secondi di verde e davanti c’è un ingorgo, è chiaro che l’automobilista non andrà avanti per poi trovarsi bloccato sotto il giallo prima e dopo 3 secondi sotto il rosso. Spero che si faccia qualcosa per migliorare queste situazioni

