Catania, servizi igienici chiusi da 60 giorni al campo scuola di atletica

Lo dico

Questi sono i servizi igienici degli spogliatoi del campo scuola di atletica di Catania, in via Grasso Finocchiaro, e si presentano in una condizione inaccettabile: sono chiusi da quasi 60 giorni a causa di gravi problemi agli scarichi fognari. Nonostante il protrarsi della situazione, non è stata fornita alcuna notizia ufficiale, né tantomeno una previsione sui tempi di ripristino, il che denota una totale mancanza di attenzione e rispetto.

La vergogna di questa inerzia si amplifica considerando che un problema analogo affligge anche i servizi igienici della palestra adiacente, ma in questo caso la chiusura si protrae da oltre SEI ANNI. È sconcertante constatare come, in un contesto urbano moderno, non si sia in grado nemmeno di provvedere alla riparazione di un servizio igienico essenziale, compromettendo l’igiene e la fruibilità di strutture destinate all’attività sportiva.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA